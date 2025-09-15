人気YouTuberのヒカル（34）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言動画に続いてアップした「本音」動画内で妻の進撃のノア（30）について言及するシーンがあった。ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノアと交際0日で結婚。前日にはノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、その