新潟の食を盛り上げようと十日町市の棚田で稲刈りの体験が行われました。 これは里山パブリックリレーショズと三井住友銀行がタッグを組んで開催されたものです。学生と社会人合わせて19人が参加し稲刈りや地元の人との交流を通して食の知識を深めていました。