ことしは9月15日が「敬老の日」です。県内の65歳以上の人口は、70万7000人で、総人口に占める割合は過去最高になっています。新潟市では中原市長が、2026年1月で100歳を迎える北区の山川ハツミさんの自宅を訪れ、祝い状や記念品を手渡しお祝いしました。山川さんは4人の子供を育て上げいまでは、孫とひ孫が9人ずついます。いまも、毎日、畑に出て作業をするということです。＜山川ハツミさん＞「あんまり無理な仕事しないで自分の