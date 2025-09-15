先週の記録的大雨で住宅などが浸水した三重県四日市市で、濡れた床を乾かす送風機の貸し出しが行われました。四日市市では12日夜、観測史上最大となる1時間に123.5ミリの猛烈な雨が降り、近鉄四日市駅周辺や市内の住宅などで浸水被害が確認されました。市役所では15日、自宅が浸水被害に見舞われた市民を対象に、濡れた床を乾かすための送風機の貸し出しが無料で始まりました。市民ら：「床下浸水。床を乾かしたいと思って」