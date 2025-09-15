JR西日本協力のもと、JR加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道利用促進協議会が、小学生とその保護者を対象とした「JR加古川線厄神車両基地見学会」を2025年10月11日(土)に開催することを発表しました。普段は入ることができない車両基地で、車両洗浄の見学やレールカートの乗車、車内放送体験といった特別なプログラムを体験できます。参加は無料で、9月26日(金)17時まで応募を受け付けています。【参考】JR加古川線 厄神車両基地見