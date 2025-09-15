小学生チームが競い合うミニバスケットボール大会が、岡山市南区の体育館で行われています。 【写真を見る】ミニバスケットボール大会小学生53チームが巧みなドリブルや華麗なシュートを見せ熱戦【岡山】 岡山市ミニバスケットボール連盟や岡山県内のロータリークラブなどが青少年の健全な育成を目的に毎年行っているミニバスケットボール大会です。中国・四国地方を中