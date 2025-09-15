2025年の夏は10月まで暑さが続くという噂を聞きつけ、恐怖におののいているのは私だけじゃないはず。いつの間にか過ぎ去ってしまう秋を見越して、今から肌の調子を整えて冬を迎えたいものです。そこで押さえておきたいキーワードが「鎮静」。日中の寒暖差や乾燥によってバリア機能が低下した肌に現れる赤みを、今のうちに徹底ケアするのです。鎮静と保水を意識した、これから取り入れたい秋のスキンケアアイテムを2つピックアップ