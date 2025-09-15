これは筆者の友人Hさんから聞いた話です。友人のHさんが小学1年生の息子と過ごしたある日の出来事で、近所のクラスメイトのB君が遊びに来た際の話です。最初は息子も嬉しそうに迎え入れ、お菓子とジュースを用意してリビングで見守っていたHさん。しかし、30分ほど遊んだ後、予想外の出来事が起こります。 息子の友だちが遊びに来ることに ある日、友人のHさんが小学1年生の息子と一緒に過ごした日の出来事を聞きました