夏に移籍を志願したものの、クラブに拒否されたと告白した日本代表FWが、周囲の喧騒を振り払らうゴールを決めた。日本人４選手が所属するセルティックは、現地９月14日に開催されたスコットランドリーグの第５節で、キルマーノックとアウェーで対戦。２−１で勝利を飾った。この試合で待望のリーグ戦今季初ゴールを決めたのが前田大然だ。スコアレスで迎えた57分、左サイドからのクロスに豪快なダイビングヘッドで合わせ、