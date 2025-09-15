横浜F・マリノスは９月13日、J１第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。０−３で敗れた。注目の神奈川ダービーで敗れた横浜FMは、後半途中から数的不利の戦いを強いられた。０−１で迎えた56分、相手のカウンターを阻もうとしたDF鈴木冬一がボックス内で川崎のMF山本悠樹を後方からのタックルで倒してしまう。VARが介入し、オンフィールドレビューを経て、鈴木にはレッドカードが提示された。 この退場について、現