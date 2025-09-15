３連休の最終日の９月１５日、北海道内は晴天に恵まれました。大雪山系の旭岳では早くも高山植物が少しずつ色づき始めています。（竹井アナウンサー）「北海道最高峰の大雪山系の旭岳。緑一色のように見えますが、少しずつ黄色く色づいています」標高およそ２３００メートルの大雪山系の旭岳では、３合目から５合目付近にかけて「ナナカマド」や「チングルマ」などの高山植物か少しずつ色づき始めています。（竹井アナ