バレーボールの世界ナンバーワン決定戦“世界バレー”の男子大会がフィリピンで行われている。初戦（13日）のトルコにストレートで敗れ、予選ラウンド・グループG最下位の男子日本代表（世界ランキング7位）は日本時間15日午後3時に同9位のカナダと対戦する。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー五輪3大会連続出場の強豪カナダ北中米の強豪カナダとの前回対戦は昨年のネーションズリーグ