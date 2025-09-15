「敬老の日」の9月15日、名古屋の東山動植物園では、長生きの動物を表彰する恒例の催しが開かれ、今年は19歳のアミメキリンがお祝いを受けました。東山動植物園では毎年、敬老の日に合わせて動物の長寿を祝う催しを開いています。今年は19歳のアミメキリンのオス「トリノ」で、キリン舎に集まった100人以上の親子連れなどを前に、好物のカシの木の葉を贈られました。子供：「これからも元気でいてほしい。20歳超えてほしいです