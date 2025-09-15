14日夜、神奈川県横須賀市の自宅で90歳の母親を包丁で刺して殺害したとして、59歳の息子が逮捕されました。警察によりますと、無職の久保元夫容疑者は14日夜、横須賀市の自宅で、同居する母親の久保五百子さんの胸を包丁で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。久保容疑者は台所にあった包丁で犯行に及んだあと、自ら110番通報したということで、警察官が駆けつけると、五百子さんがふとんの上で胸に包丁が刺さった状態で倒