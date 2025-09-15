3連休の最終日、首都圏の高速道路では昼過ぎから夕方にかけて、上りで30キロの渋滞が予想されています。神奈川県の東名高速・綾瀬スマートIC付近の現在の様子です。この連休中、午前中は行楽地などに向かう車で下りの渋滞がみられましたが、15日は車の量は多いものの渋滞が起きるほどではないようです。ただ、午後は上り線で渋滞となる見込みです。高速道路各社によりますと、首都圏の上りは東北道、埼玉県の加須ICで午後5時ごろ30