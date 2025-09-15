【モデルプレス＝2025/09/15】ABCテレビでは、ドラマL枠にてチーム・ハンサム！とタッグを組んだ「君としたキスはいつまでも」（ABCテレビ／関西：10月19日スタート、毎週日曜深夜0時10分〜・テレビ朝日／関東：10月18日スタート、毎週土曜深夜2時30分〜）を放送。このたび、第1弾出演キャストが解禁された。【写真】細田佳央太＆莉子、ホテルでキス寸前◆細田佳央太・莉子らキャスト解禁今回解禁されたメインキャストには、チーム