猫とネズミの組み合わせは、古今東西さまざま寓話やことわざに登場する。前回の「to bell the cat」に続いて、今回もまた、猫とネズミの関係から生まれた英語イディオムを2つ紹介したい。【こちらも】「猫の首に鈴をつける」 猫にまつわる英語イディオム (19)■While the Cat’s Away, the Mice Will Play「While the cat’s away, the mice will play」とは、直訳すれば「猫がいない隙にネズミが遊ぶ」となるが、その意味もこ