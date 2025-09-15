女優の上戸彩が14日に40歳の誕生日を迎え、友人たちに祝福された様子が話題となっている。吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新し、屋形船で行われた誕生日会の写真を公開した。【写真】上戸彩、40歳の誕生日会に豪華メンバーが集合吉田は「今日、40歳のお誕生日を迎えた彩ちんのお祝いに行ってきました」「お誕生日会には彩ちんの事が大好きな仲良しメンバーが集まって皆んなで大盛り上がりでした」と投稿。誕生日当日に祝