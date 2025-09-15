世界陸上、第３日（１５日、国立競技場）ナイトセッションの見所を紹介する。日本勢のメダル獲得が期待される決勝種目は、男子３０００メートル障害。日本記録保持者の三浦龍司（スバル）は７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する８分３秒４３をマークするなど今シーズン勢い抜群。同じ国立競技場で行われた２１年東京五輪は７位入賞。「２１年東京五輪で初めて世界の舞台にチャ