長野県諏訪市の自宅アパートに遺体を放置した疑いで警察は14日、56歳の男を逮捕しました。遺体は同居していた80代の父親とみられています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは諏訪市の無職・山田一光容疑者56歳です。8月16日ごろから9月14日までの間に遺体を自宅アパートに放置し、遺棄した疑いがもたれています。14日に近所の人から「アパートの2階から異臭がする」との届け出があり、警察が山田容疑者の部屋を調