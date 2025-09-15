食楽web ●JR吉祥寺駅から徒歩約3分、不思議な空間で味わう“男前サンドイッチ”の魅力とは？ 「ガッツリ、肉々しいサンドイッチを食べたい」と、常日頃思っている筆者には、知人から肉サンド情報が集まってきます。そのたびに実際に食べに行き、美味しいお店をストックしているのですが、今回、その中からみなさんにご紹介したいのは、吉祥寺にあるちょっと不思議な空間の肉サンドイッチ屋さんです。 その名は、『The Daps F