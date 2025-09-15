川崎は１５日、ＤＦジェジエウが左大腿二頭筋肉離れと診断されたと発表した。ジェジエウは３日に行われたルヴァンカップ準々決勝第１戦・浦和戦（埼玉）で同箇所を負傷した。今季はリーグ戦７試合出場無得点となっている。