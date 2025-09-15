きょうは敬老の日です。県内で100歳以上の人は1070人で過去最多を更新しました。県によりますと、今月1日時点で県内で100歳以上の人は前の年度から41人増えて1070人で過去最多を更新しました。男性が91人、女性が979人で女性が9割以上を占めています。県内の最高齢は男性が107歳、女性が109歳です。また今年度中に100歳を迎える人の数は563人でこちらも過去最多となっています。県内では65歳以上の高齢者が人口に占める割合は33.4