お弁当レシピで人気のYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【お弁当の基本】卵1個で厚焼き卵焼きの作り方！フライパンでも出来るよ」を公開しました。卵が1個しかない状況でも、家庭にある丸いフライパンで見栄えのする厚焼き卵焼きを作るための具体的な手順を解説しています。 このレシピの鍵は、卵液の配合と焼き方にあります。卵1個に対し、水を小さじ2杯加えることで、ふんわりと柔らかな食感を生み出します。