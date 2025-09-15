マエノリの愛称で親しまれるモデルの前田典子（59）が、美ボディー際立つ黒のビキニ姿で50代最後の夏を満喫する様子を披露した。【映像】前田典子、「色っぽくてステキ」と話題のビキニ姿（複数カット）これまでにも、Instagramでタレントの藤崎奈々子（47）と撮影したすっぴん水着ショットや、セクシーな赤いビキニでプールを満喫するなど、美しいスタイルを公開し話題になっていた前田。2025年9月13日の更新でも、美ボディ