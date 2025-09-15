自民党の総裁選挙の告示まで1週間となりました。今週は有力候補の出馬会見が相次ぎ、政策論争が本格化します。先週立候補の意向を表明した小林鷹之元経済安保相は、16日午後に正式な出馬会見を行い、具体的な政策などを打ち出したい考えです。林官房長官も16日午後に国会内で会見し、総裁選に立候補する意向を表明します。正式な出馬会見は改めて行う予定です。13日、地元の神奈川・横須賀市で支援者などに立候補する意向を伝えた