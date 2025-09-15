富山市のまちなかを音楽で盛り上げようと富山市では音楽祭が開かれています。TOYAMAまちなか音楽祭は、富山駅の北口駅前広場と南北自由通路、オーバード・ホールを会場に開かれています。雨が上がり青空が広がった最終日のきょう、北口駅前広場では、マーチングバンドの中学生たちが汗だくになりながら軽快な音楽を披露し、リズムに合わせて楽器を揺らしたり、踊りを披露したりして、観客から大きな拍手を