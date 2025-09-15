3連休最終日の15日も季節外れの猛暑となる見込みです。一方、午後は天気が急変する恐れがあり、道路の冠水などに注意が必要です。3連休最終日「敬老の日」の15日は東海から四国にかけて、季節外れの猛暑となる見込みで、三重・南伊勢町ではすでに34.9度を観測しています。予想最高気温は愛知・名古屋市や静岡・浜松市で36度などとなっています。熱中症警戒アラートは静岡県から沖縄県の13県に発表されていて、この厳しい暑さのピー