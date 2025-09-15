国防近代化計画で明らかにインド政府は、2025年9月5日に公開した「15カ年国防近代化計画」において、原子力空母の建造を目指していることを明らかにしました。【実は2隻保有】これが、インド空母のでの発着艦の様子です（写真）今回の計画では、海軍の近代化の一環として原子力推進艦艇の導入が大きな目標として掲げられており、同国海軍における3隻目の空母を原子力空母とする可能性も示されています。また、空母に搭載され