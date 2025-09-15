エアアジア・フィリピンは、セブを再拠点化した。フィリピンとマレーシアを含む、アジア各国とのゲートウェイとしての機能を設け、国内外の多くの都市を結ぶ。拠点はマニラに次いで2か所目。11月15日からクアラルンプールへ1日2往復で乗り入れるほか、ダバオへ週18往復、カティクランへ週11往復、イロイロへ週4往復、マカオへ週3往復を運航する。今後数か月でネットワークを増強する。マレーシアの旅行者は、ボホールやダバオなど