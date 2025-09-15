井上とクロフォード。互いに極上の技術勝負でタイトルを手にしただけに、PFPを巡る論争は話題となっている(C)Getty Images井上尚弥（大橋）が見せつけた極上の12ラウンドは、世界を驚かせた。9月14日、名古屋のIGアリーナで行われたスーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者である井上は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0で判定勝ち。「今日は今日の判定で勝つとい