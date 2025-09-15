37歳吉田麻也と31歳山根視来の元日本代表コンビが所属するMLSのLAギャラクシー。昨シーズンは10年ぶりに全米制覇を成し遂げたが、今シーズンは開幕から絶不調で現時点でも西地区最下位に沈んでいる。そのギャラクシーは14日にアウェイでシアトル・サウンダースと対戦。2点を先取される厳しい展開だったが、前半44分に吉田が追撃のゴールを決めると終了間際の後半43分には山根が劇的同点弾をもたらし、2-2の引き分けに持ち込んだ。