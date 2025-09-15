人気グループBTSなどが所属する韓国の芸能事務所「HYBE」のトップが、株の不正取引を行った疑いで15日午前、警察に出頭し、任意の取り調べを受けています。韓国メディアによりますと、HYBEの創業者で取締役会議長の房時爀氏は、5年前に自社株の不正な取引を通じて日本円で200億円あまりの不当な利益を得ていた疑いがもたれています。この疑いに関連し、房氏は15日午前、警察に出頭し、任意の取り調べを受けています。これに