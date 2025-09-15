北海道千歳市の国道で、８０代とみられる女性が道路を横断中に乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。事故があったのは千歳市花園２丁目の国道です。９月１４日午後１０時ごろ、道路を渡っていた８０代とみられる女性が乗用車にはねられました。警察によりますと、女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた室蘭市の香川国洋容疑者５５歳