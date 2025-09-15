鹿児島市の不動産会社が夜のかごしま水族館を貸し切り親子を招待するイベントを開きました。鹿児島市の不動産会社「ユーミーコーポレーション」が夜のかごしま水族館を貸し切って開いた「ユーミーナイト水族館」。母子家庭の親子やユーミーコーポレーションが管理、運営するマンションの入居者など353人が参加しました。子ども達に人気だったのは8月新しく仲