女優の安達祐実が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。１４日に４４歳となった安達。「『おめでとう！』と幸せそうに笑ってくれる人たちに、生まれてきてくれてありがとう、と思う」と記し、バースデーケーキがのったプレートを手に幸せそうな笑顔の自身のショットをアップした。この投稿には多くの祝福と「いつまでも可愛すぎます」「こんなにかわいい人がママなんて信じられないよー