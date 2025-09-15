東序二段２５枚目の朝前進（高砂）が朝乃若から改名後初の取組で敗れた。西同２４枚目・光星竜（音羽山）にもろ手で突かれ一気に押し出された。「前進したかったのにがっつり後退してしまった」と一歩も前に出られなかったことを悔やんだ。「若い力士の勢いを感じた」と振り返った。前のしこ名「朝乃若」では十両を戦ったがここ数年は苦戦。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）に改名を提案され、「はい！」と受け入れた。今場所