◇出場選手登録【阪神】ネルソン投手【広島】玉村昇悟投手【ヤクルト】青柳晃洋投手【日本ハム】柴田獅子投手、浅間大基外野手【楽天】ハワード投手【オリックス】椋木蓮投手【西武】与座海人投手◇同抹消【阪神】桐敷拓馬投手【広島】アドゥワ誠投手【ヤクルト】アビラ投手【日本ハム】中島卓也内野手、今川優馬外野手【楽天】今野龍太投手【オリックス】曽谷龍平投手、山岡泰輔投手