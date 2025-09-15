秋季岐阜県高校野球大会は１４日、２次トーナメントの２回戦８試合が行われた。夏の甲子園４強の県岐阜商は岐阜総合に４―５で初戦敗退となり、来春の選抜大会出場は絶望的になった。県岐阜商は初回に３点、二回に２点を失った。三回から登板した主戦の柴田蒼亮投手が無失点に抑え、打線も三回までに４点を返して追い上げたが、序盤の失点が響いた。