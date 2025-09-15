（資料写真）同居する母親（９０）を殺害したとして、横須賀南署は１５日、殺人の疑いで、横須賀市大津町１丁目、無職の男の容疑者（５９）を逮捕した。逮捕容疑は１４日、自宅で、母親の胸を台所にあった包丁で刺すなどして殺害した、としている。署によると、同容疑者は容疑を認めている。署によると、容疑者は母親と２人暮らし。署は詳しい経緯を捜査するとともに、近く司法解剖して母親の死因を調べる。署によると、容