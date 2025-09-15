厚木市内外でコーヒー豆の焙煎（ばいせん）・販売などに携わる１３店が集結してコーヒーを提供する「ＡＴＳＵＧＩＣＯＦＦＥＥＦＥＳＴＩＶＡＬ（アツギ・コーヒー・フェスティバル）」が１０月１８日、同市寿町３丁目の厚木中央公園で開催される。市内でコーヒーをテーマにしたイベントは初めてという。コーヒー店などでつくる同フェス実行委員会（委員長・酒井涼旦郎（りょうたろう）厚木珈琲（コーヒー）代表）が主催。