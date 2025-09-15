『スター・ウォーズ』ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルは、ディズニーによるルーカスフィルム買収後の新3部作『フォースの覚醒』（2015）『最後のジェダイ』（2017）『スカイウォーカーの夜明け』（2019）で待望の復帰を果たした。 『フォースの覚醒』ではわずかな出番となったが、『最後のジェダイ』で本格再登場を果たし、老マスター