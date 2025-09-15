陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）、女子３０００メートル障害で斎藤みう（パナソニック）が日本記録を更新した。序盤から先頭付近でレースを進めると、海外勢に遅れをとりながらも懸命に走る。日本記録が視界に入った中で、最後まで背中を追い続けた。予選突破ラインの５位にあと一歩まで迫る６位だったが、９分２４秒７２をマーク。日本人で初めて９分２０秒台をたたき出した。早狩実紀が持っていた日本