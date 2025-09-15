ロバート・パティンソン主演、『THE BATMAN―ザ・バットマン―』（2022）の続編『ザ・バットマン2』はプロジェクトの極秘ぶりを徹底しながら前進している。前作に続いて監督を務めるマット・リーヴスが近況を明かした。 リーヴスは、現地時間2025年9月14日にエミー賞のレッドカーペットにて米に対し「春に撮影を始めます、恐らく4月末か5月頭になるかと思います」と認め、「長い旅でした