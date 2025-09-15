【モデルプレス＝2025/09/15】元K-1三階級制覇王者の武尊と女優の川口葵が、14日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。プロポーズ秘話を明かした。【写真】武尊＆川口葵のハワイでのウエディングフォト◆武尊、川口葵への衝撃プロポーズ明かす2025年7月29日に自身のSNSを通じて結婚を発表した武尊と川口。テレビ初共演となったこの日、武尊は「プロポーズの時