資料 岡山県が県内の100歳以上の高齢者の数を取りまとめました。（2025年9月15日時点の年齢を同9月1日時点で集計） 県のまとめによりますと、県内の100歳以上の高齢者は1886人で（去年比＋44人）、2年連続で過去最多となりました。内訳は男性が215人、女性が1671人となっています。 最高齢者は岡山市の女性、本田幸子さんの112歳です。 人口10万人当たりの100歳以上の人数は、全国の80.58人に対し、岡山県は103.00