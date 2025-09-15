サーキットでのドライビング体験を提供『ラディカル・モータースポーツ』（本社：英国ピーターバラ）および『クラフト・バンブー・レーシング』は、日本市場における公式ディストリビューターとして『ラディカル・ジャパン』を設立。レースカー『SR3 XXR』をはじめとする各モデルの販売、サポートを開始した。【画像】レースカー『ラディカルSR3 XXR』日本導入開始！全61枚ラディカル・モータースポーツは1997年に英国ピーターバ