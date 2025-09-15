【新華社伊寧9月15日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州のイリ河谷では9月に入り、トウモロコシ畑の収穫作業が本格化した。機械化により収穫効率が大幅に向上し、10月初めには収穫を終える見込みという。（記者/関俏俏、李剣、張亮）