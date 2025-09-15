日本ハムは１５日、今川優馬外野手が１４日に北広島市内の病院で検査を受け、「右ハムストリングス筋損傷」と診断されたことを発表した。同日に出場選手登録を抹消されたが、ゲーム復帰まで４週間の見通しで、今季中の復帰は絶望的となった。今川は１４日・西武戦の五回に三ゴロ併殺打に倒れた際、右太もも裏に違和感を覚え、六回の守備から途中交代していた。今川は約４カ月ぶりに１軍に昇格した９日のソフトバンク戦で３安