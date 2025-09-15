占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）感じよく。わが道を行く。さりげない離脱が正解です。協調性豊かで付き合いがいいため、気付くとすべてを誰かとシェアすることになりやすいはず。でも、今週は1人になると、どっと疲れが出そう。何度も聞かされた悩みやグチのループに付き合わされるとか、しょうもな